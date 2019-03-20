Загитова - первая, Медведева - четвертая в короткой программе на ЧМ

Россиянка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме с результатом 82,08 балла.
Ближайшая преследовательница японка Каори Сакамото набрала 76, 86 балла. Ученица Этери Тутберидзе Элизавета Турсынбаева – 75,96. Евгения Медведева, откатавшаяся без грубых ошибок, идет четвертой с 74,23 балла. Чемпионка Европы Софья Самодурова с чистым прокатом - 9-я.
Победительница финала "Гран-при" японка Рика Кихира сорвала первый же элемент - тройной аксель - и осталась только седьмой.
Сайтама (Япония)
Чемпионат мира
Женщины
Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) - 82,08
2. Каори Сакамото (Япония) - 76,86
3. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 75,96
4. Евгения Медведева (Россия) - 74,23
5. Лим Юн Су (Корея) - 72,91
6. Мэрайя Белл (США) - 71,26
7. Рика Кихира (Япония) - 70,90
8. Сатоко Мияхара (Япония) - 70,60
9. Софья Самодурова (Россия) - 70,42
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