Загитова - первая, Медведева - четвертая в короткой программе на ЧМ

Россиянка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме с результатом 82,08 балла.

Ближайшая преследовательница японка Каори Сакамото набрала 76, 86 балла. Ученица Этери Тутберидзе Элизавета Турсынбаева – 75,96. Евгения Медведева, откатавшаяся без грубых ошибок, идет четвертой с 74,23 балла. Чемпионка Европы Софья Самодурова с чистым прокатом - 9-я.

Победительница финала "Гран-при" японка Рика Кихира сорвала первый же элемент - тройной аксель - и осталась только седьмой.

Сайтама (Япония)

Чемпионат мира

Женщины

Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) - 82,08

2. Каори Сакамото (Япония) - 76,86

3. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) - 75,96

4. Евгения Медведева (Россия) - 74,23

5. Лим Юн Су (Корея) - 72,91

6. Мэрайя Белл (США) - 71,26

7. Рика Кихира (Япония) - 70,90

8. Сатоко Мияхара (Япония) - 70,60

9. Софья Самодурова (Россия) - 70,42

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