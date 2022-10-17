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Загитова отметила, что Костомаров нецензурно выразился после окончания номера на шоу «Ледниковый период»

Алина Савинова
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Российская фигуристка и ведущая шоу «Ледниковый период» Алина Загитова взяла интервью у пары Роман Костомаров — Валерия Ланская после их выступления в третьем выпуске программы.

«Вы нецензурно выразились после окончания номера, Роман», — приводит слова Загитовой «Газета.Ru».

«Да, я больше брать номер в таком темпе не буду. Нам нужно побольше времени на тренировки, чтобы такое выкатывать. Как смогли, так и сделали сегодня. Знаю, что были помарочки по технике. Удивлен, что оценку за артистизм снизили, но первую оценку понимаю», — сказал Костомаров.

«Я стараюсь соглашаться с судьями. Наша оценка — субъективна. Когда кажется, что отдал максимум, тебя критикуют. Порой это настолько расходится, что вообще непонятно», — добавила его партнерша.

Новый сезон «Ледникового периода» проходит под девизом «Снова вместе». В нем принимают участие артисты и фигуристы, которые ранее выступали в шоу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/17/18818161.shtml?updated
Алина Загитова
Роман КОСТОМАРОВ
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