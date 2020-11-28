Загитова представила фрагмент мюзикла «Спящая красавица» на Красной площади

Российская фигуристка Алина Загитова выступила на открытии ГУМ-катка с фрагментом из ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Ранее 18-летняя спортсменка приехала на Красную площадь в роскошной белой шубе.

ГУМ-каток в Москве будет работать до первого марта 2021 года.

Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II