Загитова отказалась от участия в показательных выступлениях в Турине

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова отказалась от участия в показательных выступлениях финала «Гран-при» в Турине из-за травмы. Фигуристка появилась в «Палавеле» и из зоны «Kiss and cry» объявила об этом.

— Мне очень жаль пропускать показательные выступления, так как я неудачно вчера упала с прыжка. Но спасибо за вашу поддержку, — сказала Загитова.

Фигуристка занимала второе место после короткой программы, но из-за неудачи в произвольной заняла итоговое последнее, шестое место. (Екатерина Беспалова)