Загитова остается в составе сборной России
13 декабря 2019, 23:28
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что с пониманием относится к решению Алины Загитовой приостановить соревновательную карьеру.
— Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной сборной России, — приводит слова Горшкова ТАСС.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях.
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