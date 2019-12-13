Загитова остается в составе сборной России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что с пониманием относится к решению Алины Загитовой приостановить соревновательную карьеру.

— Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной сборной России, — приводит слова Горшкова ТАСС.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях.

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