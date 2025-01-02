Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

2 января, 23:14

Загитова опубликовала видео с распаковкой новогодних подарков от фанатов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Загитова.
Фото Скриншот видео

Фигуристка Алина Загитова показала, как распаковывает подарки от фанатов на Новый год.

22-летняя спортсменка опубликовала 6-минутное видео с распаковкой в своем Telegram-канале.

«Спасибо за подарки и новогоднее настроение», — подписала публикацию Загитова.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала «Гран-при» (2017) и чемпионка России (2018). Она единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигурное катание
Алина Загитова
Читайте также
Мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала из окна в Санкт-Петербурге
Хищение земельных участков и взятки. Дело экс-мэра Сочи Копайгородского
Путин подписал первые документы в 2025 году
Как футболисты отрывались на Новый год
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алиев: «Борюсь с травмой на протяжении сезона»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости