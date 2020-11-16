Загитова опубликовала фото с Масару: «Наконец-то вместе»
19:28
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она вместе со своей собакой Масару.
«Наконец-то вместе», — написала спортсменка.
Загитова выбрала себе щенка, пребывая во время шоу в Японии в 2018 году. Масару — собака породы Акита-Ину.
18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. С сентября 2020 года она работает ведущей шоу «Ледниковый период».
Дополнительная информация: