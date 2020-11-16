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Загитова опубликовала фото с Масару: «Наконец-то вместе»

19:28
Алина Загитова и Масару. Фото Instagram
Алина Загитова и Масару. Фото Instagram
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Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она вместе со своей собакой Масару.

«Наконец-то вместе», — написала спортсменка.

Загитова выбрала себе щенка, пребывая во время шоу в Японии в 2018 году. Масару — собака породы Акита-Ину.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. С сентября 2020 года она работает ведущей шоу «Ледниковый период».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CHqGmC4pYMZ/

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