Загитова опубликовала фото с Масару: «Наконец-то вместе»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она вместе со своей собакой Масару.

«Наконец-то вместе», — написала спортсменка.

Загитова выбрала себе щенка, пребывая во время шоу в Японии в 2018 году. Масару — собака породы Акита-Ину.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. С сентября 2020 года она работает ведущей шоу «Ледниковый период».