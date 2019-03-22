Загитова одержала победы на всех крупных международных турнирах за два года

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу на чемпионате мира в японской Сайтаме. Третьей стала еще одна россиянка Евгения Медведева, на втором месте представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

За последние два года Загитова выиграла все крупные международные турниры. В прошлом сезоне она выиграла Олимпиаду, финал Гран-при и чемпионат Европы. В нынешнем она стала чемпионкой мира, заняла второе место на чемпионате Европы и в финале Гран-при.

16-летняя россиянка – самая молодая фигуристка за последний 21 год, которой удалось выиграть чемпионат мира и чемпионат Европы.

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