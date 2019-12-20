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Загитова объяснила японским фанатам, почему приостановила карьеру

18:28
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью японскому телеканалу отметила, что пропускает чемпионат России, так как будет готовиться к экзаменам.

— Я только не участвую в чемпионате России, я не ухожу никуда, — сказала Загитова. — Буду готовиться к экзаменам, чтобы поступить в университет.

О приостановке карьеры и пропуске чемпионата страны Загитова объявила 13 декабря в эфире Первого канала.

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