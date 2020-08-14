Загитова объяснила, почему решила пойти на факультет журналистики

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, почему решила получить журналистское образование. Российская фигуристка поступила на факультет журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС.

— У меня много причин. Я ужасно стесняюсь давать интервью! Ужасно! — цитирует официальный сайт института. — Знаете, когда тебе задают вопрос, а у тебя сердце колотится, лицо красное и ты, кроме «да» и «нет» ничего сказать не можешь? Вот у меня сначала было все именно так. Сейчас чуть проще, но все равно. Хочу победить этот страх. Это раз. Еще хочу научиться правильно и красиво излагать свои мысли. И вообще эта профессия мне близка...

Когда возник вопрос, куда поступать, я подумала: ну, на спортивных направлениях мне учиться будет несложно — я в теме. А вот освоить профессию журналиста — это вызов для меня. Это интересно.

А про неприятные контакты с журналистами... Конечно, бывают... Например, удивляюсь, когда в СМИ пишут неправду, сочиняют небылицы про меня. Даже странно, как у людей фантазия так работает, и, главное, зачем им это? Я сама буду работать совершенно по-другому!

А еще не люблю одинаковые и нелогичные вопросы. Вот, скажем, после Олимпиады в Пхенчхане меня много раз спрашивали: «Вы рады, что выиграли Олимпийские игры?» Даже не знаю, что хотели услышать эти журналисты... «Нет, это для меня слишком»? Конечно, рада! А как же иначе? Это же Олимпиада!