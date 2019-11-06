Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Загитова объяснила, почему до этапов «Гран-при» не принимала участия в предсезонных турнирах

13:35
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, cтавшая второй на французском этапе «Гран-при» отметила, что выступление на коммерческом турнире Japan Open напомнило ей чемпионат мира и заменило два «челленджера».

— Мы посоветовались с тренерами и решили, что для меня будет лучше обойтись без «челленджеров», — сказала в интервью ФФКР Загитова. — Но я выступала на Japan Open, где опробовала произвольную программу. Плюс обстановка напоминала чемпионат мира, я волновалась, поэтому я словно откаталась на двух «челленджерах». Да и у меня уже достаточно опыта, чтобы выступать без них.

В следующий раз 17-летняя фигуристка выступит на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.

Опрос

проголосовало: 10332
Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/intervyu/4709-alina-zagitova-videointervyu-posle-starta-v-grenoble.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир