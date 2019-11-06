Загитова объяснила, почему до этапов «Гран-при» не принимала участия в предсезонных турнирах
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, cтавшая второй на французском этапе «Гран-при» отметила, что выступление на коммерческом турнире Japan Open напомнило ей чемпионат мира и заменило два «челленджера».
— Мы посоветовались с тренерами и решили, что для меня будет лучше обойтись без «челленджеров», — сказала в интервью ФФКР Загитова. — Но я выступала на Japan Open, где опробовала произвольную программу. Плюс обстановка напоминала чемпионат мира, я волновалась, поэтому я словно откаталась на двух «челленджерах». Да и у меня уже достаточно опыта, чтобы выступать без них.
В следующий раз 17-летняя фигуристка выступит на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.
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Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/intervyu/4709-alina-zagitova-videointervyu-posle-starta-v-grenoble.html