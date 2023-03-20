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Сегодня, 17:27

Загитова обратилась к фанатам после турнира шоу-программ

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о своем образе на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Моя Мэрилин Монро. Наконец я смогла поделиться с вами этим образом на шоу турнире «Русский вызов»! Выглядит так необычно и совершенно непривычно для меня, но от этого он нравится мне еще больше.

Получается, это программа действительно стала для меня в какой-то мере вызовом самой себе. Огромное спасибо моим болельщикам за поддержку! Ваши яркие баннеры и плакаты как всегда в самое сердце», — написала фигуристка в соцсети.

За свое выступление Загитова получила 18,09 балла и не смогла войти в первую тройку.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин, который набрал 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).

 

Алина Загитова
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