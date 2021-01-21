Загитова обошла Медведеву и стала самой популярной фигуристкой в Instagram

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова стала самой популярной фигуристкой в Instagram по числу подписчиков.

18-летняя Загитова в истории опубликовала статистику, где видно, что у нее 855 тысяч подписчиков, что на 2 тысячи больше, нежели у Евгении Медведевой, которая ранее была лидером.

Загитова и Медведева будут противостоять друг другу на командном турнире, который пройдет с 5 по 7 февраля в Москве.