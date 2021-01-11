ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова — об участии в ледовом шоу Навки: «Особенный год, очень рада была встретиться с болельщиками»

14:18
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями после участии в новогоднем ледовом шоу чемпионки Турина-2006 Татьяны Навки.

«Второй год подряд в новогодние каникулы я выступаю в ледовом шоу «Спящая красавица». Но этот год, как я много раз говорила, особенный... поэтому особенно рада была встретиться с вами в «Мегаспорте» и подарить вам новогоднее сказочное настроение.

А как же вы меня порадовали своим теплым приемом и вашими сердцами. Супер!

Спасибо вам, спасибо всем участникам шоу за прекрасное время, и отдельное спасибо Татьяне Навке за приглашение. До новых встреч", — написала Загитова.

В конце декабря в Москве начались показы постановок фигуристки в Дворце спорта «Мегаспорт». На шоу Министерство культуры РФ выделило субсидию в размере 30 млн рублей.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир