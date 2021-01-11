Загитова — об участии в ледовом шоу Навки: «Особенный год, очень рада была встретиться с болельщиками»
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями после участии в новогоднем ледовом шоу чемпионки Турина-2006 Татьяны Навки.
«Второй год подряд в новогодние каникулы я выступаю в ледовом шоу «Спящая красавица». Но этот год, как я много раз говорила, особенный... поэтому особенно рада была встретиться с вами в «Мегаспорте» и подарить вам новогоднее сказочное настроение.
А как же вы меня порадовали своим теплым приемом и вашими сердцами. Супер!
Спасибо вам, спасибо всем участникам шоу за прекрасное время, и отдельное спасибо Татьяне Навке за приглашение. До новых встреч", — написала Загитова.
В конце декабря в Москве начались показы постановок фигуристки в Дворце спорта «Мегаспорт». На шоу Министерство культуры РФ выделило субсидию в размере 30 млн рублей.
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