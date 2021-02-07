ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова — о жеребьевке на командном турнире Первого канала: «Составы были примерно равны»

22:01
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова считает, что составы команд на «Кубке Первого канала» были равны.

«У нас команды были более-менее равные — у Жени тоже был сильный состав, — сказала фигуристка. — Мальчики были по рейтингу выше, например, Михаил Коляда. В танцах — Александра Степанова / Иван Букин. В танцах, как мы знаем, может быть большой разрыв. У мальчиков тоже. Составы были примерно одинаковые. Девочки сегодня сделали все, что могли, подняли команду на первое место».

Команда Алины Загитовой победила на Кубке Первого канала.

(Анастасия Плетнева)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир