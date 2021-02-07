Олимпийская чемпионка Алина Загитова считает, что составы команд на «Кубке Первого канала» были равны.

«У нас команды были более-менее равные — у Жени тоже был сильный состав, — сказала фигуристка. — Мальчики были по рейтингу выше, например, Михаил Коляда. В танцах — Александра Степанова / Иван Букин. В танцах, как мы знаем, может быть большой разрыв. У мальчиков тоже. Составы были примерно одинаковые. Девочки сегодня сделали все, что могли, подняли команду на первое место».

Команда Алины Загитовой победила на Кубке Первого канала.

(Анастасия Плетнева)