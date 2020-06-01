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Загитова — о возобновлении тренировок: «Я очень рада»

19:24
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова.
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова.
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о возобновлении тренировок.

— Настроение прекрасное, потому что я в первый раз зашла в зал, — сказала Загитова в эфире телеканала ТВЦ. — Обычные тренировки у меня были, но я занималась в домашних условиях. Поэтому для меня большая радость, что я пришла в зал. Тут другая атмосфера. Было тяжело, но завтра я еду в Новогорск. Завтра у меня начинаются полноценные тренировки, чему я очень рада.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже спортсменка возобновила тренировки. Загитова была включена в состав сборной России на новый сезон.

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