Олимпийская чемпионка Алина Загитова не дала конкретного ответа на вопрос о возможном завершении карьеры. 13 декабря 17-летняя фигуристка объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас она выступает в 25-м ежегодном швейцарском шоу Art on Ice.

— Завершение карьеры? Сложный вопрос, — сказала Загитова в японском документальном фильме. — Я еще пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии. Чтобы не потерять форму и мне как-то совесть, наверное, уже не позволяет сидеть и ничего не делать.

Хочется всегда что-то делать. Это уже привычка спортсмена. Хочу разучить новые элементы. На следующий сезон я попытаюсь выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям.