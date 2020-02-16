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Загитова — о возможном завершении карьеры: «Я еще пока для себя не решила»

15:49
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова не дала конкретного ответа на вопрос о возможном завершении карьеры. 13 декабря 17-летняя фигуристка объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас она выступает в 25-м ежегодном швейцарском шоу Art on Ice.

— Завершение карьеры? Сложный вопрос, — сказала Загитова в японском документальном фильме. — Я еще пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии. Чтобы не потерять форму и мне как-то совесть, наверное, уже не позволяет сидеть и ничего не делать.

Хочется всегда что-то делать. Это уже привычка спортсмена. Хочу разучить новые элементы. На следующий сезон я попытаюсь выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям.

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