Загитова — о приостановке карьеры: «Скучно ли мне? Наоборот»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о жизни после приостановки спортивной карьеры.
«Я приостановила выступления. Скучно ли мне? Наоборот. Если раньше я жила от тренировки до тренировки и в свободное время только спала и восстанавливала силы, то сейчас у меня очень разносторонняя жизнь. Не только тренировки, но и университет, занятия по речи, уроки английского, участие в шоу. А вечером даже остается немного времени на себя — на всякие девичьи уходы. Я очень люблю делать масочки, экспериментировать с косметикой. Скучать не приходится», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».
Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы в одиночном женском катании. 19-летняя фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/alina-zagitova-rasskazala-budet-li-uchastvovat-v-zimnej-olimpiade/
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