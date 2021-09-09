Загитова — о приостановке карьеры: «Скучно ли мне? Наоборот»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о жизни после приостановки спортивной карьеры.

«Я приостановила выступления. Скучно ли мне? Наоборот. Если раньше я жила от тренировки до тренировки и в свободное время только спала и восстанавливала силы, то сейчас у меня очень разносторонняя жизнь. Не только тренировки, но и университет, занятия по речи, уроки английского, участие в шоу. А вечером даже остается немного времени на себя — на всякие девичьи уходы. Я очень люблю делать масочки, экспериментировать с косметикой. Скучать не приходится», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы в одиночном женском катании. 19-летняя фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.