Олимпийская чемпионка Алина Загитова, cтавшая второй на французском этапе «Гран-при» отметила, что привыкла к переходу во взрослое катание более юных девушек из юниоров.

— Как я смотрю о новых девочках, пришедших во взрослое катание? Это всегда происходит, поэтому отношусь спокойно. Мне было интересно перейти во взрослое катание, здесь другая атмосфера, по cравнению с юниорскими соревнованиями. Но мне и сейчас нравится ездить на старты в разные страны, — cказала в интервью ФФКР Загитова.

В следующий раз 17-летняя фигуристка выступит на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.