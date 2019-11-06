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Загитова — о переходе Трусовой, Щербаковой и Косторной во взрослое катание: «Отнеслась к этому совершенно спокойно»

13:45
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова, cтавшая второй на французском этапе «Гран-при» отметила, что привыкла к переходу во взрослое катание более юных девушек из юниоров.

— Как я смотрю о новых девочках, пришедших во взрослое катание? Это всегда происходит, поэтому отношусь спокойно. Мне было интересно перейти во взрослое катание, здесь другая атмосфера, по cравнению с юниорскими соревнованиями. Но мне и сейчас нравится ездить на старты в разные страны, — cказала в интервью ФФКР Загитова.

В следующий раз 17-летняя фигуристка выступит на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=230&v=5egAg9VlDfQ

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