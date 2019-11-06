Загитова — о недокрутах на прыжках: «Буду над ними тщательно работать»
13:28
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, cтавшая второй на французском этапе «Гран-при» отметила, что каталась в удовольствие и готова работать над недокрутами на прыжках, которые обнаружили рефери.
— Мне очень понравилась обстановка, хотела кататься в удовольствие и это мне удалось, хотя были помарки. Недокруты? Да они были, но в Москве будут тщательно над ними работать, — cказала в интервью ФФКР.
В следующий раз 17-летняя фигуристка выступит на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.
Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/intervyu/4709-alina-zagitova-videointervyu-posle-starta-v-grenoble.html
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