Олимпийская чемпионка Алина Загитова, cтавшая второй на французском этапе «Гран-при» отметила, что каталась в удовольствие и готова работать над недокрутами на прыжках, которые обнаружили рефери.

— Мне очень понравилась обстановка, хотела кататься в удовольствие и это мне удалось, хотя были помарки. Недокруты? Да они были, но в Москве будут тщательно над ними работать, — cказала в интервью ФФКР.

В следующий раз 17-летняя фигуристка выступит на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.