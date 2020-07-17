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«Загитова — несломленная, Медведева — эталон». Косторная описала фигуристов одним словом

17 июля 2020, 19:54
Алена Косторная. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная в Twitter постарался описать других фигуристов одним словом.

— Анна Щербакова — интеллигентная, — сказала Косторная. — У Ани очень интересный характер, сильный, волевой, но при этом она очень нежная снаружи.

Алина Загитова — несломленная. Я считаю, это так. Что бы ни происходило, Алина всегда находит в себе силы перебороть все.

Юдзуру Ханю — невероятный. Невероятный спортсмен, который многого добился. Сильный прежде всего характером, потому что не каждый может сделать то, что делал Юдзуру на льду.

Евгения Медведева — эталон фигурного катания. Потому что Женя, несмотря на все трудности, выигрывала. Что бы ни случилось, она всегда выдавала свой максимум.

Нэтан Чен. После общения на некоторых соревнованиях я сделала вывод, что это такой добряк, который за любой кипиш, и который всегда вытаскивает своих друзей из каких-то неприятностей или трудностей.

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