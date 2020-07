European champion Alena Kostornaia describes her fellow figure skaters Yuzuru Hanyu, Alina Zagitova, Evgenia Medvedeva, Nathan Chen and Anna Shcherbakova with just one word.



Full interview with Alena: https://t.co/IIz34Ew3X4@ISU_Figure @Olympic_Russia pic.twitter.com/0Z5wQUm59W