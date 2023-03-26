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Сегодня, 14:32

Загитова не стала говорить с прессой после выступления в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова не стала участвовать в пресс-подходе в рамках шестого этапа Кубка московского спорта, на котором она выступила с показательным номером. Журналисты ждали фигуристку в микст-зоне, но им было объявлено, что Загитова не выйдет.

Отметим, что на этом Кубке московского спорта приглашенные звезды по-разному относились к общению с прессой. Так, к журналистам выходили после своих выступлений Софья Муравьева, Вероника Жилина, Алексей Ягудин, однако ученицы Этери Тутберидзе интервью не давали — Анна Щербакова, Камила Валиева и Алина Загитова не стали этого делать.

Загитова исполнила программу «Молчи и обнимай меня крепче», не вставляя прыжки.

Фигурное катание
Алина Загитова
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Загитова выступила с показательным номером на Кубке Московского спорта без прыжков
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