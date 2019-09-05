Загитова не планирует усложнять программы в предстоящем сезоне

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не будет усложнять технический контент программ в сезоне-2019/20.

— В этом сезоне — нет, — цитирует ТАСС Загитову. — Мне кажется, что нельзя останавливаться на достигнутом и нужно всегда развиваться, кататься не только в одних и тех же образах, но искать себя в новых. Для меня это важно и, безусловно, очень интересно.

В предстоящем сезоне Загитова выступит на этапах «Гран-при» во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, в Саппоро — с 22 по 24 ноября.