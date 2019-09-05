Загитова не думает о следующих Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью отметила, что пока не думает об Олимпиаде. По ее словам, надо кататься в свое удовольствие.

— Скажите, думали ли вы уже о следующих Олимпийских играх? Планируете ли принять в них участие?

— Нет, я не думала о них. Так же, как я не думала и об Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Надо кататься в свое удовольствие. И, конечно, важно, чтобы здоровье было в порядке.

— Международный союз конькобежцев в 2020 году будет обсуждать идею замены короткой и произвольной программ на техническую и артистическую. Что вы об этом думаете?

— Честно говоря, я об этом не слышала. Сейчас я не думаю о дальнейшем, мы будем основываться на ныне существующих правилах. Я думаю, что это что-то новое, фигурное катание всегда шло вперед и развивалось. Быть может, это пойдет на пользу. Время покажет.