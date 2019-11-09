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Загитова не досидела до конца форума в Москве. Из-за тренировки

14:35
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Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова досрочно покинула форум «Москва — Татарстан» в столице. Как объявили со сцены, 17-летняя спортсменка была вынуждена уехать раньше из-за тренировки. Подопечной Этери Тутберидзе перед отъездом была вручена благодарность от президента Татарстана Рустама Минниханова.

До этого Загитова обратилась к участникам форума с короткой речью, поддержала молодежь. (Дмитрий Кузнецов)

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