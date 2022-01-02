Загитова назвала знакомство с Тутберидзе своей самой большой удачей в жизни

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью журналу «Панорама ТВ» рассказала о самой большой удаче в своей жизни. Также она добавила, что не любит пропускать тренировки.

— Что главнее для фигуриста — упорные тренировки или физические данные?

— Чем больше занимаешься, тем лучше результат. Хотя моя сестра тренировалась очень много, но у нее не пошло, и она бросила. Не знаю, почему так. У нас одни родители, одни гены...

— Божья искра либо есть, либо нет.

— И еще удача. Своей самой большой удачей в жизни я считаю знакомство с тренером Этери Тутберидзе. Когда она взяла меня, началась другая жизнь, победы.

— Фигуристам тоже хочется отдохнуть, поваляться на диване, посмотреть телевизор, а не идти на каток. Как заставить себя?

— Я такой человек, что если пропущу тренировку, то буду думать об этом всю ночь и весь следующий день.