Загитова назвала лучшее место на Земле

Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова дала интервью Cosmopolitan, в котором рассказала о своих увлечениях, любви к Инстаграму и о фигурном катании.

17-летняя россиянка опубликовала скриншот июньского номера журнала.

– Во время соревнований необходимо отвлекаться. Я смотрю классные фильмы или сериалы. Фавориты – все части про Гарри Поттера и сериал про хоккеистов "Молодежка". Часто слушаю Селену Гомес.

Обожаю свой инстаграм-аккаунт, ведь именно там общаюсь с поклонниками и получаю от них обратную связь. Я это очень ценю!

Лучшее место на Земле – Россия, а еще я без ума от Японии. Однако уверена, что впереди у меня много открытий.

Не могу представить жизнь без фигурного катания. Каждый раз мне важно показать красивый прокат, чтобы зрители полюбили это искусство так же сильно, как я, – приводит слова Загитовой Cosmopolitan.

Загитова также является чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019.

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