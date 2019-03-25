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Загитова наслаждается цветением сакуры. Фото

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Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме опубликовала новую фотографию в своем Инстаграме. На снимке спортсменка позирует на фоне цветущей сакуры.

Напомним, что серебро чемпионата мира осталось за представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Загитова, является ученицей Этери Тутберидзе, на ее счету 224,76 балла. Бронзовую медаль получила Евгения Медведева, представляющая Россию, у нее 223,80 балла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 24 Мар 2019 в 8:39 PDT

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