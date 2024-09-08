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Сегодня, 21:28

Загитова намекнула на смену образа, выложив фото обрезанных волос

Алина Савинова
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова решила изменить свой образ. В Telegram-канале спортсменка опубликовала свежее фото, показав обрезанные волосы, лежащие на полу.

«Ууупс», — подписала снимок Загитова, добавив эмодзи застенчивого смеха.

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой (2018), чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

29 августа спортсменка представила в Казани авторское ледовое шоу «Хранители времени».

Фигурное катание
Алина Загитова
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