В среду, 3 июня в 15:00 журналисты «СЭ» Дмитрий Кузнецов и Анастасия Рацкевич в прямом эфире на YouTube обсудят последние события в фигурном катании: старт тренировок по всей России, приезд в Новогорск Алины Загитовой, первые заявления Александры Трусовой после перехода к Евгению Плющенко, а также участившиеся обвинения журналистов в кликбейте со стороны фигуристов.

— Когда вернут форму российские фигуристы?

— В каком формате может состояться сезон?

— Зачем приезжает в Новогорск Алина Загитова?

— Почему интервью Александры Трусовой вызвали неоднозначную реакцию фанатов?

— Виноваты ли журналисты в скандалах в фигурном катании?

Пишите ваши комментарии, спрашивайте и хейтьте в чате на YouTube-канале «СЭ»! (Дмитрий Кузнецов)