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Загитова на японском языке поблагодарила поклонников за подарок

10:35
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала у себя в Instagram фото шикарного подарка от японских фанатов.

«Спасибо», — написала на японском языке спортсменка.

Подарок Алины Загитовой. Фото Instagram
Подарок Алины Загитовой. Фото Instagram

18-летняя фигуристка — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады и чемпионата Европы. Она стала ведущей «Ледникового периода» в сентябре 2020 года.

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