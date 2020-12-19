Загитова на японском языке поблагодарила поклонников за подарок

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала у себя в Instagram фото шикарного подарка от японских фанатов.

«Спасибо», — написала на японском языке спортсменка.

Подарок Алины Загитовой. Фото Instagram

18-летняя фигуристка — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады и чемпионата Европы. Она стала ведущей «Ледникового периода» в сентябре 2020 года.