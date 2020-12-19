Загитова на японском языке поблагодарила поклонников за подарок
10:35
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала у себя в Instagram фото шикарного подарка от японских фанатов.
«Спасибо», — написала на японском языке спортсменка.
Подарок Алины Загитовой. Фото Instagram
18-летняя фигуристка — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады и чемпионата Европы. Она стала ведущей «Ледникового периода» в сентябре 2020 года.
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