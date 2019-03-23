Олимпийская чемпионка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.

Об этом в эфире программы "Живая жизнь" на Первом канале с Алексеем Ягудиным сообщила тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

Напомним, что в итоге 16-летняя спортсменка выиграла турнир и впервые стала чемпионкой мира.

- Я просто счастлива. Меня отпустило, - отметила Тутберидзе.

- Но сезон то еще не закончен? Впереди командный ЧМ…

- В нем участие под вопросом.

- С какими прогнозами вы прилетели в Японию?

- На эти соревнования мы приехали, чтобы просто выйти на лед для начала. Подготовка шла очень тяжело в моральном плане.

- Были сомнения после чемпионата России и Европы?

- Мы вообще в субботу хотели сняться с соревнований. Но мы не снялись.

- Кто принимал решение?

- Все вместе. Федерация… Включая и саму Алину. Решили, что мы едем и боремся.