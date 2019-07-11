Загитова, Медведва и Туктамышева выступят на контрольных прокатах 7-8 сентября

Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что представители сборной проведут контрольные прокаты 7 и 8 сентября в "Лужниках". В первый день будут представлены контрольные программы, во второй - произвольные.

В выступлениях планируется участие фигуристов основного состава сборной России, включая чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Среди них - Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин и другие фигуристы.