Загитова, Медведва и Туктамышева выступят на контрольных прокатах 7-8 сентября

Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что представители сборной проведут контрольные прокаты 7 и 8 сентября в "Лужниках". В первый день будут представлены контрольные программы, во второй - произвольные.
В выступлениях планируется участие фигуристов основного состава сборной России, включая чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Среди них - Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин и другие фигуристы.
Дополнительная информация
https://www.fsrussia.ru/news/4430-kontrolnye-prokaty-sbornoj-rossii-press-reliz-2019.html
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