20:34 | Фигурное катание

Загитова, Медведва и Туктамышева выступят на контрольных прокатах 7-8 сентября

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Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что представители сборной проведут контрольные прокаты 7 и 8 сентября в "Лужниках". В первый день будут представлены контрольные программы, во второй - произвольные. 

В выступлениях планируется участие фигуристов основного состава сборной России, включая чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Среди них - Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин и другие фигуристы.

Дополнительная информация

https://www.fsrussia.ru/news/4430-kontrolnye-prokaty-sbornoj-rossii-press-reliz-2019.html

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