Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Загитова, Медведева и Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста сезона

1 декабря 2019, 23:11

Россиянки Алина Загитова, Евгения Медведева и Алена Косторная претендуют на титул самого ценного фигуриста сезона, сообщает пресс-служба ISU.

Данная награда вручается спортсменам, внесшим наибольший вклад в фигурное катание в сезоне. Из россиян в число претендентов входят спортивные пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, танцоры Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

На приз лучшему новичку сезона претендуют Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Макар Игнатов и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Шорт-лист из трех претендентов будет определен в результате голосования, которое завершится 10 февраля. Церемония вручения наград состоится на закрытии чемпионата мира-2020, который пройдет с 16 по 22 марта.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир