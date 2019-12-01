Загитова, Медведева и Косторная претендуют на звание самого ценного фигуриста сезона

Россиянки Алина Загитова, Евгения Медведева и Алена Косторная претендуют на титул самого ценного фигуриста сезона, сообщает пресс-служба ISU.

Данная награда вручается спортсменам, внесшим наибольший вклад в фигурное катание в сезоне. Из россиян в число претендентов входят спортивные пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, танцоры Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

На приз лучшему новичку сезона претендуют Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Макар Игнатов и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Шорт-лист из трех претендентов будет определен в результате голосования, которое завершится 10 февраля. Церемония вручения наград состоится на закрытии чемпионата мира-2020, который пройдет с 16 по 22 марта.