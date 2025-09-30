Загитова, Медведева, Гуменник и Петросян выступят на вечере памяти Гришина

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала состав участников вечера памяти комментатора Александра Гришина.

В мероприятии примут участие Алина Загитова, Евгения Медведева, Петр Гуменник, Аделия Петросян, Анна Щербакова, Алексей Ягудин и другие бывшие и действующие фигуристы.

Вечер памяти Гришина состоится 5 октября в ледовом дворце «Навка Арена» в Москве. Все средства, которые будут заработаны на продаже билетов, передадут семье Гришина.

О смерти 47-летнего журналиста стало известно 5 августа. Он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе на станции «Битца». 7 августа спортивного комментатора похоронили на Домодедовском кладбище в Москве.