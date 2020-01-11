Российские фигуристки Алена Косторная, Алина Загитова, Анна Щербакова и Александра Трусова приняли участие в совместной фотосессии. Спортсменки позировали в необычных костюмах.

Напомним, что все четверо тренируются в группе тренера Этери Тутберидзе. Косторная, Трусова и Щербакова отобрались в сборную России для участия в чемпионате Европы и мира. Загитова, которая в декабре объявила о паузе в карьере, чемпионат России пропустила и на главные старты сезона не претендует. Фигуристка принимала участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

По окончании 17-летняя Загитова вернулась к активным тренировкам под руководством команды Тутберидзе.