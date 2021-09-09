Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Загитова: «Когда подходила к Бузовой — вся тряслась, не знала, что сказать»

11:36
Алина Загитова (справа) и Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова (справа) и Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем опыте работы ведущей шоу «Ледниковый период».

«Кто-то хорошо говорит, а я закрытый человек — мне всегда было лучше в одиночестве. Я люблю подумать, покопаться в себе... Помню, когда я подходила к участникам, например к Ольге Бузовой, я уже вся тряслась. Не знала, что сказать, все мысли в кучу. И вроде вопросы придумывала, но уже на подходе все забывала. Так волновалась, что вместо «Оля» могла произнести совсем другое имя», — приводит «Комсомольская правда» слова Загитовой.

19-летняя Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Осенью 2020 года она стала ведущей передачи «Ледниковый период».

Дополнительная информация:

https://radiokp.ru/sport/zagitova-ya-vsya-tryaslas-kogda-podkhodila-k-buzovoy-mogla-vmesto-olya-proiznesti-drugoe-imya_nid468065_au42484au

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Математик из Оксфорда доказал, что Криштиану Роналду является самым безупречным футболистом в истории
Опубликовано последнее видео с погибшим главой МЧС Зиничевым
Казахстанский владелец не собирается возвращать «Буран»
Жители Украины обнаружили новое кладбище на своих огородах
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд