Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем опыте работы ведущей шоу «Ледниковый период».

«Кто-то хорошо говорит, а я закрытый человек — мне всегда было лучше в одиночестве. Я люблю подумать, покопаться в себе... Помню, когда я подходила к участникам, например к Ольге Бузовой, я уже вся тряслась. Не знала, что сказать, все мысли в кучу. И вроде вопросы придумывала, но уже на подходе все забывала. Так волновалась, что вместо «Оля» могла произнести совсем другое имя», — приводит «Комсомольская правда» слова Загитовой.

19-летняя Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Осенью 2020 года она стала ведущей передачи «Ледниковый период».