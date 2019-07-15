Загитова избежала наказания за вождение без прав и ремня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова избежала штрафа за вождение автомобиля в несовершеннолетнем возрасте, сообщает "Интерфакс". В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что расследование прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

1 мая фигуристка опубликовала видео, на котором она управляет автомобилем. На тот момент ей было 16 лет, а права по закону можно получить только с 18. Кроме того, спортсменка не была пристегнута. 21 мая ГИБДД возбудила дело, Загитовой грозил штраф от 5 до 15 тысяч рублей.