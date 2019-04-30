Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова встретилась со слепой девочкой Снежаной Черепановой. Как сообщает фанатский твиттер Загитовой TeamZagitova, спортсменка провела тренировку с девочкой.

Исполнить мечту Черепановой пообещали в эфире передачи Андрея Малахова "Прямой эфир".

- В воскресенье на Пасху она готова с тобой встретиться и даже сделать тебе маленькое пробное занятие на катке вместе. Так что на Пасху твоя мечта осуществится. Это будет без камер. Вы встретитесь, пообщаетесь, обсудите все, - сказал Малахов.