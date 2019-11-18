Загитова или Медведева? Экс-хореограф «Самбо-70» больше восхищен Косторной
09:05
Бывший хореограф-постановщик «Самбо-70» Виктор Адоньев в комментариях в Instagram отметил, что больше всего в этом сезоне восхищен катанием Алены Косторной.
— Косторная для меня лучшая! Ее катание завораживает. И программы отличные. У Жени нравится произвольная, — написал Адоньев в ответ на вопрос о качестве коротких программ Алины Загитовой и Евгении Медведевой в этом сезоне. — Я безумно люблю красивое катание! Косторная для меня как Костнер!
Из Инстаграм Анны Погорилой pic.twitter.com/9Eux9fhHgo— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) November 18, 2019
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