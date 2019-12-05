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Загитова идеально исполнила произвольную программу перед Финалом «Гран-при»

16:16
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова без ошибок исполнила произвольную программу на тренировке в Турине перед Финалом «Гран-при». Примечательно, что фигуристка с первой попытки уверенно исполнила каскад «тройной лутц-тройной риттбергер», с которым возникали проблемы на соревнованиях.

Короткую программу на турнире женщины покажут 6 декабря в 21.50 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции

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