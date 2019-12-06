Загитова идеально исполнила короткую программу на тренировке перед финалом «Гран-при»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова без ошибок откатала короткую программу на тренировке в Турине перед финалом «Гран-при».

Загитова чисто исполнила запланированный набор: каскад «тройной лутц-тройной риттбергер», двойной аксель и тройной флип сольно. Короткую программу на турнире женщины представят в пятницу, 6 декабря, в 21.50 по московскому времени (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции