Загитова идеально исполнила короткую программу на тренировке перед финалом «Гран-при»
12:22
Олимпийская чемпионка Алина Загитова без ошибок откатала короткую программу на тренировке в Турине перед финалом «Гран-при».
Загитова чисто исполнила запланированный набор: каскад «тройной лутц-тройной риттбергер», двойной аксель и тройной флип сольно. Короткую программу на турнире женщины представят в пятницу, 6 декабря, в 21.50 по московскому времени (Екатерина Беспалова)
Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции
Опрос
проголосовало: 10161Все опросы
Кто выиграет финал «Гран-при» в женском катании?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...