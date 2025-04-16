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16 апреля, 10:20

Загитова и Щербакова выступят в шоу Fantasy on Ice-2025 в Токио

Камила Абдурахманова
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Российские фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова примут участие в престижном японском шоу Fantasy on Ice 2025, которое пройдет в Токио 31 мая — 1 июня.

Это станет их первым выступлением в зарубежных ледовых шоу за последние три года.

Вместе с российскими чемпионками на лед выйдут ведущие мировые фигуристы: Сатоко Мияхара, Каори Сакамото, Юна Аоки, Кейдзи Танака, Рио Наката, Нобунари Ода и Кадзуки Томоно (Япония), Стефан Ламбьель (Швейцария), Адам Сяо Хим Фа, Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция).

Алина Загитова
Анна Щербакова
Фигурное катание
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