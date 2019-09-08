Загитова и Медведева выйдут на лед через четыре часа, но и у их фанатов всего готово. Фото

Поклонники олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой за четыре часа до начала женской произвольной программы на контрольных прокатах сборной России уже разместили баннеры в поддержку своих любимиц. Примечательно, что плакаты Загитовой остались висеть еще с субботы, а фанаты Медведевой добавили новый — в кокетливом образе из показательного номера сезона-2016/17 в короне.

При этом баннеры в поддержку обеих фигуристок во многих местах на арене висят рядом. Медведева выйдет на лед в 18.21, Загитова — в 18.51. (Екатерина Беспалова)