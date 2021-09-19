Загитова и Медведева вместе выступят в Москве
20:21
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная вице-чемпионка Игр Евгения Медведева примут участие в гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание». Вечер пройдет в Москве на «Арене ЦСКА» в субботу, 25 сентября.
На шоу выступят воспитанники лучших спортивных школ столицы и звезды фигурного катания. В вечере примут участие олимпийские чемпионы Алина Загитова, Никита Кацалапов и Алексей Ягудин, чемпионы мира Евгения Медведева и Хавьер Фернандес, а также другие известные фигуристы.
Номера будут сопровождаться ярким световым шоу. Кроме того, программу дополнит выступление артистов различных жанров — акробатического, танцевального и вокального.
Читайте также
Овечкин поднялся на сцену во время концерта американской группы Lost Kings и взял одного из диджеев на плечо
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю