Загитова и Медведева примут участие в турнире звезд России с призовым фондом 10 миллионов рублей

5-7 февраля в Москве пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию. В турнире принимают участие две команды. Капитаны команд — Алина Загитова и Евгения Медведева. Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей.

Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в прямом эфире Первого канала. Участники выступят в короткой и произвольной программе в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Лучшая команда определится по общей сумме баллов. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU. Помимо спортивного результата команды будут бороться за приз зрительских симпатий.

Расписание соревнований:

Пятница, 5 февраля.

Официальные тренировки, Жеребьевка, Прыжковый фестиваль

Суббота, 6 февраля.

Командный турнир. Короткая программа

Воскресенье, 7 февраля.

Командный турнир. Произвольная программа