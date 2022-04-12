Загитова и Медведева подготовили новые номера к шоу в честь юбилея Тарасовой

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева подготовили новые программы к гала-шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, информирует ТАСС.

«Для меня большая честь вместе с великими спортсменами и артистами отмечать совместно уже третий юбилей Татьяны Анатольевны. Мы постараемся сделать этот вечер незабываемым и особенным, достойным великого тренера», — отметил режиссер-постановщик мероприятия Илья Авербух.

В шоу также выступят олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова, чемпионы Игр в командных соревнованиях Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, чемпионы мира 2009 года Оксана Домнина и Максим Шабалин и другие. На лед выйдут и участники телевизионного проекта «Ледниковый период», которому Тарасова посвятила 15 лет жизни в качестве бессменного главного судьи.

13 февраля Тарасовой исполнилось 75 лет. Посвященное ей шоу состоится 15 апреля во дворце спорта «Лужники» в Москве.