Загитова и Мамун. Две олимпийских чемпионки на одном снимке

Олимпийская чемпионка-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала в своем Instagram фотографию с олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании Алиной Загитовой.

Спортсменки встретились на премии журнала Glamour, где 17-летняя Загитова получила награду «Спортсменка года». Фигуристка заняла второе место на французском этапе серии «Гран-при» и в следующий раз выступит на японском этапе серии, который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября. 24-летняя Мамун завершила спортивную карьеру в ноябре 2017 года.