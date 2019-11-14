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Загитова и Мамун. Две олимпийских чемпионки на одном снимке

08:20
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Олимпийская чемпионка-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала в своем Instagram фотографию с олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании Алиной Загитовой.

Спортсменки встретились на премии журнала Glamour, где 17-летняя Загитова получила награду «Спортсменка года». Фигуристка заняла второе место на французском этапе серии «Гран-при» и в следующий раз выступит на японском этапе серии, который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября. 24-летняя Мамун завершила спортивную карьеру в ноябре 2017 года.

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