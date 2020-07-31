ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Загитова и Липницкая лайкнули пост Тутберидзе об уходе Косторной

17:18

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию, бывшие ученицы Этери Тутберидзе Юлия Липницкая и Алина Загитова лайкнули ее пост об уходе Алены Косторной.

Тутберидзе сообщила, что Косторная будет заниматься в академии Евгения Плющенко и назвала причиной ухода личные разногласия.

В своем посте, в частности, Тутберидзе рассказывает, что аналогичные проблемы у нее были с самой Липницкой и Евгенией Медведевой.

Также лайки к записи поставили такие прославленные фигуристы, как Максим Траньков, Илья Авербух, Алексей Ягудин, Максим Ковтун, Софья Самодурова, Элизабет Турсынбаева.

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