Загитова и Липницкая лайкнули пост Тутберидзе об уходе Косторной

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию, бывшие ученицы Этери Тутберидзе Юлия Липницкая и Алина Загитова лайкнули ее пост об уходе Алены Косторной.

Тутберидзе сообщила, что Косторная будет заниматься в академии Евгения Плющенко и назвала причиной ухода личные разногласия.

В своем посте, в частности, Тутберидзе рассказывает, что аналогичные проблемы у нее были с самой Липницкой и Евгенией Медведевой.

Также лайки к записи поставили такие прославленные фигуристы, как Максим Траньков, Илья Авербух, Алексей Ягудин, Максим Ковтун, Софья Самодурова, Элизабет Турсынбаева.