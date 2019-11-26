Загитова и Косторная вернулись с этапа «Гран-при» в Японии. Поклонники встретили их букетами цветов
Российские фигуристки Алина Загитова и Алена Косторная прилетели в Москву после выступления на японском этапе серии «Гран-при». Косторная стала победительницей женского турнира, а Загитова заняла в нем третье место.
Обе фигуристки отобрались в Финал серии, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря. Также в турнире примут участие и их 15-летние одногруппницы Александра Трусова и Анна Щербакова.
Встретили нашу прекрасную Алёну и поздравили её с победой на NHK Trophy, подарив вот такой букет ??? Алёна, ещё раз от всей души поздравляем тебя с таким триумфальным выступлением! ? Ждём всех новоприбывших тут: @kostornaiateamgifts • • • ?: Kostornaia Team ? #alionakostornaia #alenakostornaya #alenakostornaia #аленакосторная #??? #??? #kostornaiateam #teamtutberidze #figureskating #nhktrophy #nhktrophy2019