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Загитова и Косторная вернулись с этапа «Гран-при» в Японии. Поклонники встретили их букетами цветов

09:46
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Российские фигуристки Алина Загитова и Алена Косторная прилетели в Москву после выступления на японском этапе серии «Гран-при». Косторная стала победительницей женского турнира, а Загитова заняла в нем третье место.

Обе фигуристки отобрались в Финал серии, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря. Также в турнире примут участие и их 15-летние одногруппницы Александра Трусова и Анна Щербакова.

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